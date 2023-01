Tesla sollte Tierkadaver per Post geschickt bekommen

Es ist wie mit vielen weltbekannten Marken wie Coca-Cola, Apple oder Birkenstock: man liebt oder verachtet es. Oft gibt es wenig dazwischen. Auch der US-Autobauer Tesla polarisiert - und das in vielerlei Hinsicht. Mancher Kritiker vermag seine Emotionen dabei nicht ganz in Zaum halten zu können. So einen Anschein machen jedenfalls Pakete, die in den vergangenen Monaten Tesla-Filialen erreichten oder mit Tesla als vermeintlichen Absender verschickt wurden - und für Schlagzeilen sorgten. Auch die kürzlich in Neu-Ulm eröffnete Filiale wurde Opfer einer solchen Post mit ekelerregendem Inhalt. Die Behörden sind dem Täter auf der Spur, die durch ganz Deutschland führt.

Zähflüssige, klebrige Substanz tierischer Herkunft

Einen Großeinsatz hatte ein verdächtiges Paket Anfang Dezember in Neu-Ulm ausgelöst. Ein Mitarbeiter der Firma, die das Paket entgegennahm, hatte die Sendung geöffnet und laut Polizeibericht sich plötzlich nicht mehr gut gefühlt. Schnell wurde das Gebäude evakuiert, die Einsatzkräfte konnten einen Gefahrstoff zunächst nicht ausschließen. Die Feuerwehrkräfte öffneten dann das Paket, in dem sich eine „zähflüssige, klebrige Substanz tierischer Herkunft“ befand. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Memmingen hatten die Ermittlungen aufgenommen, inzwischen ist klar: Das Paket hätte an ein anderes Unternehmen in Neu-Ulm gehen sollen, nämlich an die Tesla-Niederlassung in Neu-Ulms Ortsteil Schwaighofen.

Nicht der erste Fall

Die Mitarbeiter von Tesla hätten also eigentlich die Teile eines Tierkadavers erhalten sollen. Und der Standort Neu-Ulm ist dabei nicht der einzige, der derartige Ekelpost erhalten hatte - beziehungsweise erhalten sollte. Auch andere Niederlassungen sind wohl betroffen gewesen. Auch die erste in Europa von Tesla eröffnete Produktionsstätte in Grünheide im Bundesland Brandenburg wurde Opfer einer solchen Post.

Inzwischen beschäftigt sich die Staatsanwaltschaft Rottweil mit den Fällen, darunter auch der jüngste aus Neu-Ulm. Die Ermittlungen zum Täter führten laut Aussage der Staatsanwaltschaft nämlich genau dorthin.

Doch es gibt noch weitere Fälle von aufsehenerregender Post im Zusammenhang mit dem Namen Tesla. Anfang Dezember wurden an ukrainische Botschaften auf der ganzen Welt Pakete mit Tieraugen verschickt. Mehr als 30 Briefe gingen an Empfänger in 15 Ländern. Der Absender: wohl ein Tesla-Autohaus in Sindelfingen. Laut ukrainischem Außenminister Dmytro Kuleba waren die Sendungen meistens von Postämtern erfolgt, die nicht mit einem Videoüberwachungssystemen ausgestattet seien.