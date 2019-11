Tesla überfährt junge Frau - Polizei bittet um Hinweise zur Identität der Getöteten

Gegen 6.15 Uhr hat am Donnerstag ein Auto eine junge Frau auf der B19 bei Ulm überfahren. Sie erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb.

Wie genau der Unfall sich ereignete, sollen jetzt die Ermittlungen der Polizei ergeben. Ein Gutachter unterstützte die Beamten an der Unfallstelle. Auch Notfallseelsorger waren im Einsatz. Sie kümmerten sich um den Fahrer des Elektrofahrzeugs.

Um wen es sich bei der Verstorbenen handelt, weiß die Polizei noch nicht. Sie hofft auf Hinweise:

Die Frau ist etwas über 20 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und hat eine sportliche Figur.

Sie trug eine weiße Windjacke und eine schwarze Hose, dazu ein schwarzes Halstuch und Handschuhe. Die Schuhe sind türkis.

Offenbar war die Frau als Joggerin unterwegs. Sie soll versucht haben, die B19 nahe Unterhaslach gen Westen zu überqueren. Der Unfallwagen, ein Tesla der Modellreihe S mit Allradantrieb, kam aus Richtung Ulm.

Der Fahrer soll versucht haben, nach links auszuweichen, doch er erfasste die Frau noch auf der Straße. Unklar ist noch, ob das Fahrzeug zur Unfallzeit teil-autonom unterwegs war.

