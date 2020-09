Teppichhändler wickelt Seniorin ein und macht Beute

Gegen 17.30 Uhr soll ein Unbekannter am Montag laut Polizei bei einer Frau in Langenau an der Tür geklingelt haben. Nachdem der Täter sich das Vertrauen erschlichen hatte, ließ ihn die Bewohnerin rein.

Kurze Zeit später wollte sie jedoch, dass der Verkäufer wieder geht. Der soll mehrere Aufforderung ignoriert und stattdessen darum gebeten haben, die Toilette zu nutzen. Das erlaubte ihm die Frau, worauf der Mann auch ging.

Uhr und Armband fehlten

Nun musste sie aber feststellen, dass eine hochwertige Uhr und ein Armband fehlten. Den Schmuck muss der Täter beim Gang auf die Toilette eingesteckt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den Unbekannten aufgenommen.

Der orientalisch wirkende Mann hatte zwei Teppiche dabei und sei zwischen 55 bis 60 Jahre alt. Er soll etwa 1,70 Meter groß sein und grau gelockte Haare haben. Bekleidet war er mit einem blauen Hemd und einer blauen Jeans. Er soll eine goldene Armbanduhr getragen und insgesamt gut gekleidet gewirkt haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 0731 / 1880 entgegen.

Polizei warnt

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, keine fremden Händler in die Wohnung zu lassen. Dies sei nur ein Vorwand, um die Vermögensverhältnisse auszuspionieren.

„Seien Sie misstrauisch! Ziehen Sie ein Familienmitglied oder eine Vertrauensperson hinzu, wenn Sie sich unsicher fühlen. Machen Sie außerdem am Telefon keinerlei Angaben zu Wertgegenständen. Wer telefonisch mit dieser Masche belästigt wird, sollte das Gespräch sofort beenden und die Polizei alarmieren“, so die Polizei.

Teppich-Schenkung beliebte Masche

Eine beliebte Masche ist auch, vorzugeben, einen Teppich zu verschenken, um sich so Zutritt zu der Wohnung der Senioren zu verschaffen. Eine andere Möglichkeit sei das Verkaufen von vermeintlich wertvollen Perserteppichen. Wiederum andere Trickbetrüger spinnen die Geschichte häufig so: Unter dem Vorwand, den vor Jahren gekauften Teppich zu reinigen, versuchen sie die wertvollen Stücke inklusive der Kosten für die Reinigung zu ergaunern.