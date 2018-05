Tennis-Bezirksmeisterschaften Oberschwaben/Alb-Donau ab 10. Mai

Kurz nach Beginn der Tennissaison 2018 werden die Bezirksmeisterschaften Oberschwaben/Alb-Donau der Aktiven und Senioren ausgetragen. Die Titelkämpfe finden vom 10. bis 13. Mai in Ulm statt, Ausrichter ist der TK Ulm in Kooperation mit der Tennisabteilung des SSV Ulm 1846. Meldeschluss (auf www.wtb-tennis.de) ist am Freitag, 4. Mai, für folgende Wettbewerbe: Damen LK 1-23 (mit DTB-Status), Damen LK 20-23 (LK-Wertung), Damen 30 LK 1-23 (mit DTB-Status), Damen 40 LK 1-23 (mit DTB-Status), Herren LK 1-23 (mit DTB-Status), Herren LK 10-18 (LK-Wertung), Herren LK 16-23 (LK-Wertung), Herren-Doppel, Herren 30 LK 1-23, Herren 40 LK 1-23, Herren 50 LK 1-23, Herren 60 LK 1-23 und Herren 65 LK 1-23 (alle mit DTB-Status). Neben Punkten für die deutsche Rangliste sowie Leistungsklassenpunkten sind Preisgelder in den Wettbewerben Damen A, Herren A und Herren B zu gewinnen.