Telefonbetrüger fordern Geld von 77-Jährigem

Dank eines aufmerksamen Bankmitarbeiters hat am Donnerstag ein Schaden in Ulm verhindert werden können. Wie die Polizei berichtet, erhielt ein 77-Jähriger einen Anruf. Der unbekannte Anrufer teilte dem Senior mit, dass eine Angehörige einen schweren Unfall verursacht hätte. Um eine sofortige Haftstrafe abzuwenden, müsse nun eine Kaution bezahlt werden. Der Senior begab sich zu seiner Bank und wollte den geforderten Geldbetrag abheben. Ein Bankmitarbeiter wurde jedoch misstrauisch und klärte den Mann über einen möglichen Betrug auf. So konnte der Betrugsversuch aufgeklärt werden und es kam zu keinem Schaden. Die Polizei weist in ihrer Pressemitteilung darauf hin, dass sie am Telefon nie um Geld oder ihre Wertsachen bitte. Weiter heißt es: „Telefonbetrüger sind regelmäßig aktiv, und das auch manchmal mit Erfolg. Jedes Opfer ist eines zu viel. Deshalb warnt die Polizei regelmäßig vor den Betrügern.“