„Tatort“-Star und seine Band rocken im Ulmer Zelt

Popmusik statt Pathologie, Rhythmus statt Regieanweisung, Taktgefühl statt „Tatort“: Jan Josef Liefers hat sich am Mittwochabend bei der Eröffnung des Ulmer Zelts voll auf die Musik konzentriert. Der Schauspieler und Star des Münster-„Tatort“ gastierte mit seiner Band „Radio Doria“ in Ulm und eröffnete die Zelt-Saison. Liefers sprach davon, dass der Ton in Deutschland rauer geworden sei. Er wolle mit seiner Band dazu beitragen, dass der Zusammenhalt wieder besser werde, sagte Liefers unter Beifall.

Bei uns im Ländle weiß man wie man feiert. Gerade in den Som-mermonaten folgt ein Event auf das nächste. Ganz egal ob eine Fahrt im Riesenrad auf der Bopfinger Ipfmesse oder ein kühles Bier im Ulmer Zelt- für jeden ist etwas dabei. Wir waren heute in der Ulmer Innenstadt unterwegs um herauszufinden auf welches Event Sie sich besonders freuen.