„Tatort“-Star Jan Josef Liefers und seine Band rocken den ersten Abend im Ulmer Zelt

Popmusik statt Pathologie, Rhythmus statt Regieanweisung, Taktgefühl statt „Tatort“: Jan Josef Liefers hat sich am Mittwochabend bei der Eröffnung des Ulmer Zelts voll auf die Musik konzentriert. Der Schauspieler und Star des Münster-„Tatort“ gastierte mit seiner Band „Radio Doria“ in Ulm und eröffnete die Zelt-Saison. Liefers sprach davon, dass der Ton in Deutschland rauer geworden sei. Er wolle mit seiner Band dazu beitragen, dass der Zusammenhalt wieder besser werde, sagte Liefers unter Beifall.