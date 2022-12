Taschendieb bestiehlt Besucherin des Weihnachtsmarktes

Ein Taschendieb hat nach Mitteilung der Polizei am vergangenen Sonntag die Geldbörse einer Geldbörse einer Seniorin in Ulm entwendet. In der Zeit zwischen 17 Uhr und 17.15 Uhr befand sich die 74-Jährige auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt. Ihre Geldbörse mit Geld und persönlichen Dokumenten hatte sie in der Handtasche. Ein Dieb griff zu und stahl die Geldbörse, berichtet die Polizei weiter. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen nach dem Dieb aufgenommen. Die Beamten empfahlen der Frau bei der Aufnahme der Anzeige, die Bankkarten schnellst möglich sperren zu lassen, so die Polizei abschließend.