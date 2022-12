Tarifkonflikt für Uniklinik-Beschäftigte gelöst

An den Unikliniken in Baden-Württemberg drohte bis Montag noch ein unbefristeter Streik. Die dritte Verhandlungsrunde im Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem Arbeitgeberverband der baden-württembergischen Universitätskliniken Ende vergangener Woche war gescheitert, wie beide Seiten am Freitag mitteilten. Am Montag jedoch dann die Entwarnung: Die Verdi-Tarifkommission hat über das Scheitern der Verhandlungen beraten und konnte doch noch eine Einigung mit den Arbeitgebern erzielen.

Eine hohe Inflation, die schwierige wirtschaftliche Ausgangslage der Unikliniken, aber ebenso finanzielle Sorgen und Nöte der Beschäftigten durch Energiekrise und Preissteigerungen standen im Zentrum der Tarifrunde 2022. „Die diesjährigen Entgelttarifverhandlungen haben sehr viel Kraft gekostet. Trotz der angespannten finanziellen Lage der Uniklinika ist uns ein akzeptabler Abschluss gelungen, der eine schnelle, direkte Unterstützung für die Beschäftigten bietet, dabei besonders auch die unteren Entgeltgruppen im Blick behält und gleichzeitig wirtschaftlich vertretbar ist“, sagen die beiden Vorstände des Arbeitgeberverbands der Universitätsklinika Gabriele Sonntag und Prof. Dr. Udo X. Kaisers zum Verhandlungsabschluss.

In letzter Minute kam es so am Montag also doch noch zu einer Einigung in dem Tarifkonflikt. Arbeitgeber und Gewerkschaft hatten sich kurzfristig zu einer erneuten Tarifverhandlungsrunde in Stuttgart getroffen.

Jeder der 26.000 Beschäftigten an den vier Uniklinikstandorten in Baden-Württemberg - Freiburg, Heidelberg, Ulm und Tübingen - soll demnach ab Januar 2024 monatlich 250 Euro mehr Geld erhalten. Zudem soll es eine steuer- und abgabenfreie Sonderzahlung in Höhe von 1200 Euro noch in diesem Jahr geben, eine Inflationsausgleichsprämie im März in Höhe von 1200 Euro und Ende Oktober 2023 in Höhe von 750 Euro. Der verhandelte Tarifvertrags hat eine Laufzeit bis Ende April 2024.

Auch Auszubildende profitieren: Sie erhalten eine Sonderzahlung von 900 Euro noch in diesem Jahr sowie monatliche eine Inflationsausgleichsprämie von 115 Euro ab April 2023 und dann zum Ende der Laufzeit eine Einrechnung von 150 Euro in die Tabelle.