Tanzperformance „Sex mit Madonna“ von Chris Jäger im Ulmer Roxy

Im Roxy in Ulm gibt es am Samstag, 26. November, die Tanzperformance „Sex mit Madonna“ von Chris Jäger. „Sex mit Madonna“ nimmt die gesellschaftlich tabuisierte bipolare Störung in ihrer Körperlichkeit auf. Die bipolare Störung, auch manisch-depressive Erkrankung genannt, ist eine der häufigsten psychischen Erkrankungen in Deutschland und bringt Betroffene oft in prekäre Situationen, heißt es in der Ankündigung. Wie bewegt sich ein manischer Körper und wie ein depressiver? Die Spannung zwischen Manie und Depression in einer Person, die Körper und Geist schier zerreißt, ist der Kern dieser choreografischen Auseinandersetzung.