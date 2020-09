Tanzparcours in der Friedrichsau

In normalen Jahren bringt die Strado Compagnia Danza (Foto) mindestens zwei Tanzabende im Ulmer Stadthaus heraus: Eine abendfüllende Performance am Jahresende – zuletzt die in allen Vorstellungen restlos ausverkaufte „Frida“; sowie im Sommer einen Abend mit kürzeren Performences von international tätigen Gast-Choreografen. In diesem Corona-Jahr jedoch entfiel der Choreografen-Abend, und auch das große Tanzfestival „Ulm Moves!“ musste auf Sommer 2021 verlegt werden. Nun greift die Strado Compagnia Danza die Idee eines Tanzparcours bei der Freiluftperformance in der Ulmer Friedrichsau auf. Gefördert vom Land im Rahmen des „Kultur Sommers 2020“ zeigen Tänzer der Compagnie (Foto) am Donnerstag, Freitag und Samstag, 10., 11. und 12. September, Szenen aus Performances der vergangenen Jahre, in erster Linie Soli und Duette. Orte der Aufführungen sind sechs Stationen in der Friedrichsau, beginnend beim alten Bärenzwinger. Beginn jeweils um 19 Uhr, der Eintritt frei.