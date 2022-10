Tanzabend mit Einstein als Inspiration

Nach mehreren Probenwochen ist es am Samstag, 15. Oktober, um 20 Uhr endlich so weit: der neuer Tanzabend aus der Reihe „ChoreoLab – Made in Ulm“hat Premiere im Roxy – und präsentiert gleich drei Uraufführungen.

Zum vierten Mal hat das ChoreoLab international erfolgreiche, aufstrebende Choreografen und Choreografinnen eingeladen, um neue Stücke zu kreieren. Dieses Mal stehen alle Werke unter dem Motto Albert Einsteins: „Spiel ist die höchste Form der Forschung“ und dem Titel „PLAY!“ Mit dabei sind die Choreograf:innen Simone Elliott aus dem USA, Ester Guntín aus Spanien und Giovanni Insaudo aus Italien sowie ein internationales Tanzensemble mit Tänzerinnen und Tänzern aus Spanien, Italien und Taiwan.

Nach der Premiere wird „PLAY!“ noch zwei weitere Male im Roxy gezeigt und gastiert beim 22. Tanzherbst in Kempten.

Weitere Vorstellungen sind am Sonntag, 16. Oktober, und Mittwoch, 19. Oktober, jeweils um 20 Uhr. Das Gastspiel beim Kemptener Tanzherbst ist am 17. Oktober. Karten gibt es im Vorverkauf zu 17,50 Euro, ermäßigt 12 Euro, und an der Abendkasse zu 20Euro, ermäßigt 15 Euro.