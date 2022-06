Tag der offenen Tür zum Thema „Wasserstoff verstehen und sehen“

Wasserstoff ist einer der wichtigsten Energieträger der Zukunft und damit ein zentraler Baustein zur Erreichung der Klimaziele. Ulm ist seit langem ein Zentrum der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie. Seit über 30 Jahren betreibt das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) in Ulm angewandte Forschungen zum Thema Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie. Das Weiterbildungszentrum für innovative Energietechnologien (WBZU) der Handwerkskammer Ulm befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum ZSW und sorgt für den Wissenstransfer aus der Forschung in die Praxis. Beide Einrichtungen laden am Samstag, 25. Juni, von 10 bis 17 Uhr zu einem Tag der offenen Tür in die Helmholtzstraße 6 ein. Der Tag steht unter dem Titel „Wasserstoff verstehen und sehen“ und ist Teil der in mehreren Bundesländern stattfindenden „Woche des Wasserstoffes Süd“.

Neben einer Vortragsreihe mit namhaften Referenten rund um das Thema Wasserstoff wird die Möglichkeit geboten, die Labore des WBZU, das Gelände des ZSW und Wasserstoff-Fahrzeuge zu besichtigen. Zur Eröffnung wird Martin Bendel, Erster Bürgermeister der Stadt Ulm, sprechen. Darüber hinaus werden verschiedene Demonstrationen an der Wasserstoff-Tankstelle vorbereitet. Das detaillierte Programm ist auf www.woche-des-wasserstoffs.de