Seit 25 Jahren ist das Müllheizkraftwerk (MHKW) Ulm-Donautal in Betrieb. Für eine Region mit rund 1,2 Millionen Einwohnern, von der Ostalb bis an die Obere Donau, bietet das MHKW Entsorgungssicherheit. Dafür steht der Zweckverband Thermische Abfallverwertung Donautal (TAD), wie mitgeteilt wird. Aus diesem Anlass veranstaltet der TAD am Sonntag, 15. Mai, von 10 bis 17 Uhr einen Tag der offenen Tür beim Müllheizkraftwerk.

Besucherinnen und Besucher können auf einem ausführlichen Rundgang durch die gesamte Anlage gehen und sich dort an verschiedenen Informationstafeln über die Abfallverbrennung, die thermische Verwertung des Mülls sowie die Produktion von Strom und Fernwärme im Müllheizkraftwerk informieren.

Für Kinder stehen eine Hüpfburg und eine Schminkstation bereit. Außerdem können Rundfahrten mit einem Müllfahrzeug gemacht werden.

Im Festzelt sorgt die Betriebsmannschaft der FUG für das leibliche Wohl und wird dabei von den Landfrauen des Kreislandfrauenverbands Ulm unterstützt. Für die musikalische Unterhaltung sorgt der Musikverein Ermingen.

Parkmöglichkeiten sind ausgeschildert, zudem gibt es einen Shuttlebus-Transfer vom IVECO-Parkplatz.