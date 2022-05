Symphonieorchester Kiew spielt Benefizkonzert

Das Kyiv Symphony Orchestra, das Symphonieorchester Kiew, speilt im Theater Ulm. Termin ist am Sonntag, 15. Mai. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 25 Euro, ermäßigt 20 Euro an der Theaterkasse, Herbert-von-Karajan-Platz 1, in Ulm. Geöffnet ist sie montags 11 bis 17 Uhr, dienstags bis freitags 11 bis 19 Uhr sowie samstags 10 bis 13 Uhr. Zu erreichen ist sie unter Telefon 0731 7 161 44 44 oder unter theaterkasse@ulm.de. Veranstalter si das Theater Ulm und alle Rotary Clubs. Das Motto des Benefizkonzert ist „Rotary for Ukraine –Musik für den Frieden“.