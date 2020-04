SWU-Kundencenter öffnet wieder – unter erhöhten Schutzmaßnahmen

Nach zwei Wochen Schließung öffnet das Kundencenter der SWU Verkehr ab Samstag, 4. April, wieder seine Pforten – allerdings mit verkürzten Öffnungszeiten.

„Diese Wiedereröffnung mit angezogener Handbremse soll speziell Inhabern der Lobby-Card ermöglichen, ihre vergünstigten Tickets zu erwerben“, wird SWU-Verkehr-Geschäftsführer André Dillmann in einer Mitteilung der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) am Freitag zitiert.

Der Schritt sei mit der Stadt Ulm abgesprochen, heißt es. Montags bis freitags ist das Kundencenter vier Stunden in der Zeit zwischen 11 und 15 Uhr, samstags zwei Stunden von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Es dürfen maximal drei Personen zur gleichen Zeit im Raum sein. Zum Schutz vor Ansteckung sind an den Schaltern transparente Trennwände installiert und es stehen Desinfektionsmittel für die Hände bereit. Am Karsamstag bleibt das Kundencenter an der Neuen Mitte in Ulm geschlossen.

Die verbilligte Monatskarte – diese ist Inhabern der von der Stadt ausgestellten Lobby-Card vorbehalten – waren während der Schließung des Kundencenters nicht erhältlich. Die Kunden werden gebeten, nach Möglichkeit mit der EC-Karte zu bezahlen.

Die SWU bittet auch, gängige Fahrausweise wie zum Beispiel die Monatskarte ausschließlich an den Automaten zu kaufen. Für die Ding-Jahresabos stehe der Online-Verkauf unter www.mein-fahrschein.swu.de zur Verfügung. Auch das HandyTicket sei für viele Fahrscheinsorten eine Alternative, so die SWU.

Weiterhin geschlossen bleibt im Kunden-Center Neue Mitte jedoch die persönliche Beratung. Erreichbar dagegen ist die telefonische Beratung. Fünf Nummern sind geschaltet:

0731/166-2800,

0731/166-2810,

0731/166-2820,

0731/166-2830,

0731/166-2840.

Rückfragen seien auch per E-Mail möglichen. Kunden sollen sich an die Mailadresse verlassdichdrauf@swu.de wenden.