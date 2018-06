SWU erwägen Schadenersatz-Klage gegen ThyssenKrupp

Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) prüfen ernsthaft eine Schadenersatz-Klage gegen den Stahlkonzern ThyssenKrupp. Dies hat SWU-Sprecher Marc Fuchs am Dienstag auf Anfrage bestätigt. Nach Medienberichten steht der Stahlkonzern in Verdacht, über drei Jahrzehnte hinweg als Führer eines Preiskartells in mehr als 100 Fällen an die Deutsche Bahn und zahlreiche kommunale Verkehrs-Unternehmen überteuerte Schienen und Weichen geliefert zu haben. ThyssenKrupp hat 2007 die Gleise für die 4,5 Kilometer lange Erweiterung der Ulmer Straßenbahnlinie 1 von der Donauhalle bis nach Böfingen geliefert. Die Stadtwerke untersuchen jetzt, welcher Schaden ihnen durch die verbotenen Preisabsprachen des Schienen-Kartells entstanden ist.

Über die mögliche Höhe des Schadenersatz-Anspruchs gegenüber ThyssenKrupp wollte sich Marc Fuchs gestern nicht äußern. Zunächst einmal werde in Abstimmung mit dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) geprüft, ob die SWU wie andere kommunale Verkehrsbetriebe auch Klage gegen das Schienen-Kartell einreichen. Laut Fuchs hat der Stahlkonzern eine europaweite Ausschreibung für die Gleise der 4,5 Kilometer langen Straßenbahntrasse nach Böfingen gewonnen. Der Konzern lieferte die Schienen für die Ulmer Tram, nicht aber die Weichen.

Das Bundeskartellamt ermittelt wegen verbotener Preisabsprachen bei solchen Ausschreibungen gegen ThyssenKrupp, die Deutsche Bahn klagt bereits gegen den Stahlkonzern auf Schadenersatz in Millionenhöhe. Eine solche Klage fassen auch die Stadtwerke ins Auge, freilich wollen die SWU ihr juristisches Vorgehen gegen das Schienen-Kartell eng mit dem VDV und den anderen betroffenen Stadtwerken abstimmen.

Nach den Medienberichten sind kommunale Verkehrsunternehmen in zahlreichen deutschen Städten Leidtragende der verbotenen Preisabsprachen – der Kreis der betroffenen Städte reicht von München über Düsseldorf und Essen bis nach Leipzig und Erfurt. Wie Fuchs weiter sagte, stehen die SWU anders als zahlreiche weitere Stadtwerke bei einer möglichen Schadenersatz-Klage noch nicht unter Zeitdruck. Die Schienen wurden 2007 geliefert, die Verjährungsfrist für solche Delikte beträgt zehn Jahre, sie endet also erst 2017.

„Manche Verkehrsunternehmen haben schon 2003 oder 2004 gebaut, da wird es zeitlich eng. Wir können uns da noch etwas zurücklehnen und den Gang der übrigen Verfahren abwarten“, sagte Fuchs. Zunächst gehe es darum, die Risiken einer Klage abzuschätzen und die genaue Schadenshöhe zu ermitteln. Außerdem muss eine Klage mit dem Land als Zuschussgeber für den Straßenbahnausbau abgestimmt werden, denn bei einem Erfolg müssten die SWU einen Teil der Schadenersatzsumme ans Land abgeben.

Die 4,5 Kilometer lange Straßenbahntrasse der Linie 1 von der Donauhalle bis nach Böfingen wurde 2009 eingeweiht. Von den gut 20 Millionen Euro Kosten haben Stadt und SWU damals 7,5 Millionen übernommen, der größere Teil kam als Zuschuss vom Land.