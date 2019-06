Swobster’s in Ulm muss schließen – neuer Standort in Aussicht

Fast zehn Jahre nach der Gründung fällt der Vorhang für Kneipenkultur im 50-Jahre-Stil: Das Swobster’s in der Frauenstraße 113 wird am 22. Juni das allerletzte Mal geöffnet sein.

Der Hintergrund ist nach Angaben von Inhaber und Pächter Sebastian „Swob“ Swoboda die Kündigung seitens des Vermieters. Das Haus habe einer älteren Dame gehört. Nach deren Ableben wäre das Haus verkauft worden und die neuen Besitzer hätten den Vertrag gekündigt. Zumindest unter den gegenwärtigen Konditionen. Das Gebäude aus der Gründerzeit wird derzeit kernsaniert, was die Mieten der Wohnungen in den Obergeschossen sowie die Pacht der Gastro-Fläche im Erdgeschoss steigen lasse.

„Sonst wäre ich hier nicht raus“, sagt Swoboda, der 2009 aus dem „Café 113“ das Swobster’s als Bar und Konzertlokation im Stile der US-amerikanischen 50er-Jahre neu erfand. Die Adresse „Frauenstraße 113“ hat in Nachtschwärmerkreisen einen guten Klang: Es muss zu Beginn der 1980er Jahre gewesen sein, als das „113“ sich zu einem Studententreff und Szenelokal entwickelte – und über viele Umwege zum Swobster’s wurde.

Verhandlungen laufen

Sein Konzept einer Rockabilly-Tiki-Bar möchte Swoboda, der auch Gitarrist der Band The Bombs ist, aber nicht sterben lassen: Derzeit stehe er in konkreten Verhandlungen mit einem Vermieter eines Gastraumes in Ulm. Doch solange kein Pachtvertrag unterschrieben ist, möchte Swoboda nicht über Details reden.

An alternativen Gastwirtschaften ist die Oststadt reich. Und Wohnraum ist überall in Ulm knapp – besonders in der Ulmer Oststadt, einem begehrten Wohngebiet. Der ein oder andere Gastronom hat vor diesem Hintergrund Angst, dass es ihm wie „Swob“ geht und Pachtverträge gekündigt werden könnten weil mit Wohnraum mehr Geld zu verdienen ist.

Bezahlbare Flächen sind rar

Am liebsten würde auch Swoboda in der Oststadt bleiben – doch bezahlbare Gastroflächen in innerstädtischer Lage sind sehr rar. Derzeit online auffindbar ist nur zwei Gastroflächen in Ulm: 1950 Euro Pacht (kalt) sollen 135 Quadratmeter in der Olgastraße kosten. Und am Willy-Brandt-Platz soll ein Bistro mit 250 Quadratmetern 2900 Euro pro Monat kosten.

Die bestehenden Gastronomen in der Ulmer Oststadt werden ihre Flächen nicht freiwillig aufgeben: Quasi nur einen Steinwurf vom Swobster’s entfernt befindet sich das „Cabaret Eden“, das früher ein Strip-Lokal gegenüber des Offizierscasinos der US-Soldaten. Mit diesem Motiv spielt der plüschige Club noch heute.

Eine feste Größe in Ulm ist auch das nahe „Café Omar“ in der König-Wilhelm-Straße, das seit 40 Jahren in Ulm einen Gegenentwurf zu alteingesessenen Gasthäusern bietet. Genauso die „Heidi“, die Gaststätte „Stadt Heidenheim“ bietet in der Gaisenbergstraße seit Jahrzehnten linker Subkultur ein Zuhause. Um die Liste komplett zu machen: In der Ulmer Oststadt warten auch das Cheers in der Wielandstraße, die Sudpfanne (König-Wilhelm-Straße) und die „Neue Welt“ (Schülinstraße) auf ein eher jüngeres (und fußballbegeistertes) Publikum.