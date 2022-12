Suzi Quatro rockt das CCU

Fans von alten Glamrock-Helden und -Heldinnen bekommen heute noch feuchte Hände, wenn sie an das Ledergirl der 70er denken: Suzi Quatro galoppierte mit Hits wie „Can The Can“, „48 Crash“ oder „Daytona Demon“ durch die Charts weltweit.

Nun kündigen die Veranstalter von Allgäu Concerts das nächste Konzert der ehemals wilden Suzi an: Am Samstag, 11. Februar, schnallt sich die Rockerin ihren Bass im CCU um und präsentiert ihre Hits live. Die Karten dazu sind schon jetzt im Vorverkauf erhältlich.

Für alle Rockliebhaber, die sich bisher noch nicht so genau mit dem 1,57 Meter kleinen Energiebündel beschäftigt haben, ein kurzer Blick in ihre Biografie: Suzi wurde am 3.Juni 1950 in Detroit/ USA als Susan Kaye Quatro geboren. 1970 fand sie ihren Weg nach England, wo sie einen Plattenvertrag bei Mickie Most unterschrieb.

In der Plattenszene machte Suzi Quatro erstmals 1973 auf sich aufmerksam: Gleich Ihre erste Single „Can The Can“ schoss im Mai an die Spitze der britischen Charts und sorgte weltweit für Aufsehen. Auch die folgenden Singles „48 Crash“ und „Daytona Demon“ platzierten sich vorne in den Charts. Im Februar 1974 gelang Suzi Quatro mit „Devil Gate Drive“ erneut der Sprung an die Chart-Spitze. Auch „Too Big“, „The Wild One“ und „Your Mama Won´t Like Me“ behaupteten sich in den Hitparaden.

Parallel startete Sie ihre Karriere als Schauspielerin und trat als Italo-Rockerin Leather Tuscadero in der US-TV- Serie „Happy Days“ auf.

Im Herbst 1978 tat sie sich für ein Duett mit Smokie-Leadsänger Chris Norman zusammen und hielt mit „Stumblin’ in“ erneut Einzug in die Charts rund um den Globus.

Ende März 2019 erschien ihr neues Album „No Control“ weltweit und erreichte die TOP 20 der Albumcharts in Deutschland.