Suzi Quatro erst im April in Ulm

Das ursprünglich für Sonntag, 15. November, vorgesehene Konzert von Suzi Quatro im Congress Centrum Ulm wird verschoben. Neuer Termin ist Freitag, 30. April, 20 Uhr. Dies teilte der Veranstalter Allgäu Concerts mit. Bereits gekaufte Tickets würden ihre Gültigkeit behalten, hieß es weiter. Tickets sind aber auch noch erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.allgaeu-concerts.de. Die gerade 70 Jahre alt gewordene und unter dem Namen Susan Kaye Quatro im US-amerikanischen Detroit geborene Sängerin machte früh in den 1970er-Jahren auf sich aufmerksam und in den folgenden Jahrzehnten landeten immer wieder Hits von ihr in den Charts. Ihr bisher letztes Album „No Control“ erschien Ende März 2019 und kam in die Top 20 der Albumcharts in Deutschland.