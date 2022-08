Superhelden und Töpferkunst: In Neu-Ulm ist am Wochenende vieles geboten

In der Glacis-Galerie sind am Sonntag, 4. September, die Marvel Superhelden los. Die Filmhelden um Hulk, Black Panther, Black Widow, Captain Marvel und Thor stehen ab 14 Uhr für Erinnerungsfotos bereit. Bereits einen Tag zuvor, lockt der Töpfermarkt auf den Petrusplatz.

Die Superhelden kommen nach Neu-Ulm auch für einen guten Zweck: Als Gewinner des Landespräventionspreises 2022 mit der Polizei und offizielle Botschafter des Vereins Kinderlachen gastieren die Superhelden weltweit. Sie stehen für Rechtschaffenheit, Fürsorge und Integrität.

In der Glacis-Galerie warten am Sonntag die Marvel Superhelden. (Foto: Glacis Galerie)

Die Geschäfte sind ab 13 Uhr geöffnet. Wie bereits in den vergangenen Jahren ist das Parken auf den über 1200 überwiegend überdachten Stellplätzen der Glacis-Galerie ab 11 Uhr für diesen Sonntag kostenfrei. Die Gastronomie, inklusive des neuen Dunkin' Donut, öffnet bereits um 11 Uhr.

Rund 10.000 Besucher erwartet

Zahlreiche professionelle Töpfer sind am Samstag, 3., und Sonntag, 4. September, in der Innenstadt zu Gast und präsentieren ihre Waren. Auch einen Schautöpferstand wird es wieder geben. In diesem Jahr organisiert die Stadtverwaltung bereits zum 36. Mal den Töpfermarkt. Rund 10.000 Besucher werden erwartet. Der Markt auf dem Petrusplatz gehört zu den größten Töpfermärkten in ganz Süddeutschland. Wie immer werden ausschließlich Profis ihre Waren ausstellen und verkaufen. Um das künstlerische Angebot zu erweitern, dürfen sich die Besucher auf Anbieter von Keramikwaren freuen, die zum ersten Mal zum Töpfermarkt nach Neu-Ulm kommen. Der Töpfermarkt auch heuer wieder international: Zwei Anbieter aus Lettland und Litauen werden neben vielen bekannten Händlern an den zwei Markttagen dabei sein.

Das Angebot an den zahlreichen Ständen umfasst die unterschiedlichsten aus Ton hergestellten Produkte. Von Gebrauchsgegenständen, Dekorationsartikeln bis hin zu Kunstgegenständen ist nahezu alles dabei. Alle Waren sind mit viel Liebe zum Detail und jeder Menge Kreativität handgemacht. Beim Schautöpfern kann der Keramikerin Cosima Wiech über die Schulter geschaut werden. Die Drehorgelspieler Jürgen Laufer aus Kißlegg und Helmut Seitz aus Weißenhorn werden den Töpfermarkt zudem musikalisch umrahmen. Und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt

Tribute Bands von Eros Ramazotti

Der Töpfermarkt findet in Verbindung mit dem verkaufsoffenen Sonntag statt. Zahlreiche Neu-Ulmer Geschäfte haben an diesem Tag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Auf dem Rathausplatz gibt es am Sonntag zudem das "Festa Italiana" mit jeder Menge italienischem Flair, italienischen Speisen und Getränken sowie Musik der Tribute Bands von Eros Ramazotti.

Aufgrund des Töpfermarktes auf dem Petrusplatz wird der Neu-Ulmer Wochenmarkt am Samstag, 4. September, auf den Rathausplatz sowie den Kirchenvorplatz St. Baptist verlegt. Die Stadtverwaltung rechnet im Bereich des Rathauses mit einem erhöhten Fußgängeraufkommen. Daher wird die Ludwigstraße auf Höhe des Rathauses in der Zeit von 6.30 bis etwa. 14.30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Haltestelle "Rathaus Neu-Ulm" wird in die Augsburger Straße auf Höhe der Haltestelle "Maximilianstraße" verlegt.

Die Linie 7 in Richtung Jungingen fährt vom ZUP Neu-Ulm über die Bahnhofstraße, die Hermann-Köhl-Straße und die Schützenstraße zur Haltestelle Amtsgericht. Die Haltestellen "Rathaus Neu-Ulm", "Donaucenter" und "Donauklinik" werden nicht angedient. In der Hermann-Köhl-Straße wird auf Höhe des Petrusplatzes eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

