Superhelden besuchen Kinder in Ulmer Klinik

Da staunten die kleinen Patienten in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin nicht schlecht: vergangene Woche sausten gleich drei Superhelden über die Stationen. Wonder Woman, Spider Man und Captain America hatten sich mit der Mission, den Kindern und Jugendlichen eine Freude zu bereiten, auf den Weg in die Kinderklinik am Michelsberg gemacht.

Mit Geschenken und ihrer persönlichen Superkraft zauberten sie Groß und Klein ein Lächeln ins Gesicht. Die Kinder konnte ihr Glück kaum fassen, die berühmten Superhelden persönlich am Krankenbett kennenzulernen.