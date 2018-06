Suche nach verschwundener Seniorin geht weiter

Die Suche nach der verschwundenen Offenhauserin ist am Wochenende weiter ausgedehnt worden. Wie die Polizei mitteilt, gilt die 85-Jährige seit dem 4. Mai noch immer als vermisst. Irmgard Rampf wurde auch in der Nacht zum Samstag intensiv gesucht. Dabei wurde nun auch der Suchbereich auf Burlafingen mit den dazugehörigen Donau-Auen sowie dem Naherholungsgebiet Pfuhl ausgeweitet. Zudem setzte die Polizei erneut einen Hubschrauber ein.

Wie bereits berichtet, wurde Rampf zuletzt am Donnerstag in Burlafingen gesehen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Seniorin gegen 9.40 Uhr die Filiale des Aldi-Marktes in der Adenauer Straße in Burlafingen verlassen hat und vermutlich mit der Buslinie 84 in Richtung Ulm fuhr. Rampf ist etwa 1,55 Meter groß, hat graue, mittellange Haare. Offenbar trägt sie einen blauen Steppmantel, eine schwarze Jogginghose, Schnürschuhe, eine schwarze Umhängetasche und einen Gehstock. Die Polizei Neu-Ulm bittet erneut Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Frau geben können, um schnellstmögliche Mitteilung über die Notrufnummer 110.