Am Donnerstag stürzte ein Mann in Blaustein von einem Dach aus neun Meter Höhe.

Der 39-Jährige arbeitete auf dem Dach einer Scheune in der Bollinger Straße in Blaustein. Als er gegen 9.30 Uhr auf eine Lichtplatte trat, brach diese. Der Mann stürzte hindurch und fiel rund neun Meter in die Tiefe. Durch den Aufprall wurde er schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in eine Ulmer Klinik. Die Polizei prüft nun die genauen Umstände des Unfalls.