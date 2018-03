Stuhl auf Autobahn verursacht Unfall

Weil ein Autofahrer einen Rattan-Stuhl auf der A7 verloren hat, ist es am Freitagabend gegen 23 Uhr zu einem Unfall zwischen Nersingen und Hittistetten gekommen. Nach Angaben der Polizei war ein Audifahrer in Richtung Füssen unterwegs, als er plötzlich einen original verpackten Rattan-Stuhl auf dem linken Fahrstreifen entdeckte. Der Mann konnte nicht mehr bremsen und krachte mit seinem Wagen in das Möbelstück. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf etwa 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Fast zeitgleich zum Unfall meldete ein Zeuge telefonisch, dass wenige Meter nach der Unfallstelle ein Autoanhängergespann mit eingeschalteter Warnblinkanlage auf dem Seitenstreifen stehe. Das Gespann fuhr weiter, bevor die Polizei dort war. Schon am nächsten Tag meldete sich der Fahrer des Gespanns bei der Autobahnpolizei Günzburg und sagte, dass er auf der A 7 einen Stuhl verloren hatte. Obwohl sich der Mann gemeldet hat, wird der Polizei zufolge jetzt gegen ihn wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Da er sich freiwillig meldete, kann das Gericht seine Strafe mildern.