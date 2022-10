Studie zeigt: Rund ein Viertel leidet noch Monate nach Covid-Erkrankung

Die Ulmer Universitätsmedizin ist an einer großen Untersuchung zu Long Covid beteiligt. Die Studie mit fast 12 000 Teilnehmenden zeigt, dass rund ein Viertel der ehemals Corona-Infizierten auch noch sechs bis zwölf Monate später unter erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen leidet. Die Studie soll zum besseren Verständnis der persönlichen Risiken von Long Covid beitragen. Sie können auch helfen, Rehabilitationsmaßnahmen zielgenauer einzusetzen.

Die Studie wurde vom Land mit 2,3 Millionen Euro gefördert und mithilfe der lokalen Gesundheitsämter an den Standorten Freiburg, Ulm, Heidelberg und Tübingen erarbeitet, die Leitung der Studie hat die Uni Freiburg inne. Erstautor ist Dr. Raphael Peter, Wissenschaftler am Institut für Epidemiologie und Medizinische Biometrie der Universität Ulm.

Das sind die häufigsten Symptome

Etwa ein Viertel aller Studienteilnehmer - Frauen und Männer im Alter von 18 und 65 Jahren - leidet sechs bis zwölf Monate nach einer Corona-Infektion unter erheblichen Symptomen, die die Gesundheit sowie die Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen. Häufige Symptomkomplexe reichen von chronischer Müdigkeit und Erschöpfung über Konzentrationsschwierigkeiten und Gedächtnisstörungen bis hin zu Atembeschwerden, einem veränderten Geruchssinn sowie Ängsten und depressiven Symptomen.

„Obwohl wir die Tendenz vermutet hatten, waren wir doch sehr erstaunt, wie viele jüngere Personen mit zunächst unkomplizierter akuter Infektion ein Risiko für Long Covid haben“, sagt Studienleiter Professor Winfried Kern vom Universitätsklinikum Freiburg.

„Neurokognitive Beeinträchtigungen neben chronischer Müdigkeit hingen am stärksten mit einer verminderten Gesundheit und reduzierten Arbeitsfähigkeit bei Long Covid zusammen“, berichtet Erstautor Peter vom Institut für Epidemiologie und Medizinische Biometrie der Universität Ulm. „Und auch wenn wir eine mögliche Verzerrung durch eine selektive Teilnahme an der Studie annehmen müssen, bleibt trotzdem eine erhebliche Krankheitslast zurück“, so Peter.

Die Studie wurde kürzlich auch im renommierten „British Medical Journal“ veröffentlicht - und soll noch weitergehen. Ein Teil der Studienteilnehmer wurden bereits in die jeweilige Universitätsklinik eingeladen, um das Krankheitsbild genauer zu untersuchen und die Mechanismen weiter aufzuklären. So sollen auch mögliche Ursachen und der längerfristige Verlauf der Beschwerden in einer zweiten Phase der Studie weiter geklärt werden.