Studie über Stress-Level in Pandemie veröffentlicht

Am Universitätsklinikum Ulm wurde im Rahmen einer internationalen Studie untersucht, wie groß die psychische Belastung in der Bevölkerung in der zweiten und dritten Welle der COVID-19-Pandemie war. Forschende aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie III haben dafür 474 Personen aus dem süddeutschen Raum um Ulm über ein Online-Verfahren befragt. Dabei kam heraus, dass zwar über 80 Prozent der Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer die eigene psychische Belastung als hoch einschätzten. Nur rund fünf Prozent litten nach eigenen Angaben unter einem hohen Maß an Angst. Immerhin zwei Drittel gaben an, gute Bewältigungsstrategien gegen mögliche psychische Folgen zu haben. Das schreibt die Universität Ulm in einer Pressemitteilung.

Während ein Großteil der Bevölkerung mit der ersten Welle der Covid-19-Pandemie noch ganz gut klarkam, wie erste Studien bereits gezeigt haben, war die zweite und dritte Welle für viele Menschen schwerer zu ertragen.

„Was das Ausmaß der psychischen Belastung angeht, gaben 80,4 Prozent der Befragten ein hohes Maß an Stress an. Unter einem hohen Maß an Angst litten 5,1 Prozent der Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer“, sagt Dr. Mohamed Elsayed, wissenschaftlicher Mitarbeiter. Das heißt, trotz der enormen psychischen Belastung hat nur ein recht kleiner Teil der Bevölkerungsstichprobe signifikante Ängste. Kann dies als ein Hinweis auf gute Bewältigungsstrategien gesehen werden? „Davon gehen wir aus, denn immerhin gaben zwei Drittel an, mit der Belastung gut zurechtzukommen und gute Wege zu kennen, um psychische Folgen wirksam abzufedern“, erläutert Professor Carlos Schönfeldt-Lecuona. Der stellvertretende Leitende Oberarzt aus der Ulmer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie III war an der Pandemiefolgen-Studie beteiligt.

Statistisch auffällig im Hinblick auf ein hohes Stress-Level waren auch Menschen, die rauchen oder mit einem erhöhten Alkoholkonsum in den letzten sechs Monaten sowie Personen mit Kontakt zu Covid-19-Erkrankten und Beschäftigte im Gesundheitsbereich. Ein hohes Maß an Angst zeigten in der Ulmer Stichprobe vor allem ältere Menschen über 60 Jahren, die alleine leben oder mit Nicht-Familienmitgliedern zusammenwohnen – in dieser Altersgruppe sind das in der Regel Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen.

Das internationale Autorenteam der Studie schlägt vor, für den Fall einer weiteren Pandemie-Welle Vorsorge zu treffen. So sollten rechtzeitig Gruppen identifiziert werden, die ein besonders hohes Risiko für eine starke psychische Belastung tragen. Diese Menschen müssten vorrangig psychiatrisch und psychotherapeutisch unterstützt werden.