Studenten reflektieren Umgang mit Drogen und Lärm kritisch

Einen, laut Mitteilung, kleinen, aber feinen „Techno-Schuppen“ im Herzen der Stadt Ulm haben Heidenheimer Studenten (Soziale Arbeit an der DHBW) besucht: das „Gleis 44“. Es stand nicht das Feiern, sondern ein Fachthema im Vordergrund: „die Zwischennutzung leerstehender Gebäude“.

Das „Gleis 44“ ist eine ehemalige Werk- und Ausbildungsstätte der Bahn, die seit einigen Jahren in unterschiedlichen Formen für soziale, kreative und partybezogene Zwecke zwischengenutzt werde. Professor Dr. René Gründer erklärte seinen Studenten: „Zwischennutzungen erfreuen sich in städtischen Gebieten seit der Jahrtausendwende vor allem dort wachsender Beliebtheit, wo private Immobilienbesitzer oder Kommunen leerstehende Gebäude vor Wertverlust durch Vandalismus und Verfall schützen möchten, indem diese einer befristeten sozialen oder kulturellen Nutzung durch kreative Projekte zugeführt werden.“

Seit 2018 gestaltet das „Kollektiv Schillerstraße“ den Kulturbetrieb „Gleis 44“ in der Schillerstraße am Bahnhof in Ulm. Das Gebäude gehört der Stadt.

Unter Leitung von Gesellschafter Samuel Rettig gab es für die Gäste zunächst eine Hausführung. Sie lernten die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten für Künstler, Kreative und „Partypeople“, aber auch ein Flüchtlingshilfeprojekt kennen. Auch die Geschichte des Projektes, die Organisationsstruktur und ehrenamtliche Arbeit wurde dargestellt, und kritisch reflektiert „die Herausforderungen durch lärmbelästigte Nachbarn und der Umgang mit Drogennutzern“.

Wie es im Wesen einer Zwischennutzung liegt, dürfte das bunte Treiben in dem Haus 2021 ein geplantes Ende finden. „Die Betreiber lassen sich in ihrem Engagement dadurch aber nicht bremsen, sondern gestalten den Ort im Hier und Jetzt zu einer angesagten Location für das (nicht nur) studentische Jugendmilieu Ulms um“, beschreibt René Gründer die Situation vor Ort. Dabei bestehe eine enge Zusammenarbeit mit der mobilen Jugendhilfe der Stadt Ulm.