Stromausfall legt Ulms Weststadt lahm - Störung behoben

In Teilen der Ulmer Weststadt und am Kuhberg ist am Sonntagabend der Strom ausgefallen. Das meldeten zahlreiche Nutzer in den Sozialen Netzwerken.

Auch auf der Internetseite stromausfall.de wurden in diesem Bereich zahlreiche Störungen und Ausfälle gemeldet. Bei den Stadtwerken Ulm und Neu-Ulm (SWU) war am Abend niemand mehr telefonisch zu erreichen. Bei Facebook setzte die SWU jedoch um 20.52 Uhr einen ersten Post ab, wonach in der Ulmer Weststadt der Strom ausgefallen sei. „Wir bitten diese Unannehmlichkeit zu entschuldigen und sind bemüht die Störung schnellstens zu beheben“, heißt es dort.

Mit einem erneuten Post um 21.21 Uhr geben die SWU Entwarnung: „Die Störung wurde in der Zwischenzeit wieder behoben“, heißt es. Eine Auskunft über die Ursache folge.

Wie die Polizei auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilt, ging über den Notruf ab ungefähr 20.15 Uhr zahlreiche Meldungen zu einem Stromausfall in Ulm ein. Laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm seien die Techniker auch gleich unterwegs gewesen, um das Problem zu beheben.

Das war die Störungslage gegen 20.30 Uhr

