Blackout in Blaustein. Am Fronleichnamsmorgen haben sich laut Mitteilung von Netze BW gegen 9.10 Uhr zeitgleich zwei Defekte ereignet. Betroffen war das 20 000 Volt-Netz von Netze BW in Teilen von Dornstadt und Blaustein.

Vermutlich, so der Versorger, habe zuerst hatte ein Kabelfehler nahe der Bermaringer Straße einen Stromausfall in Weidach selbst sowie in Bermaringen und Bollingen ausgelöst. Als Folge kam es zu einem weiteren Defekt im Bereich der Gartenstraße in Dornstadt. Den Monteuren der Bereitschaft sei es durch Schaltmaßnahmen in Abstimmung mit der Zentralen Leitstelle in Ravensburg aber gelungen, zunächst die Versorgung in Dornstadt bis 9.44 Uhr weitestgehend wieder aufzubauen. Eine halbe Stunde später waren dort alle Anschlüsse wieder am Netz. Nach weiteren Umschaltungen konnte auch die Schadensstelle in Weidach vom restlichen Netz getrennt werden. Zwischen 10.44 Uhr und 11.23 Uhr bekamen auch die anderen Haushalte und Betriebe wieder Strom. Die beiden fehlerhaften Erdkabelstrecken sollen noch im Laufe des Freitags ausgemessen und im Anschluss repariert werden.

Wie Netze BW weiter mitteilt, seien Erdkabel „generell viel weniger störungsanfällig“ als Freileitungen. Dennoch kann es zu Defekten kommen – beispielsweise durch Erdbewegungen, die die Kabel verschieben, möglicherweise auch schon bei der Verlegung nicht bemerkte kleinste Beschädigungen oder auch Vorschädigungen in Folge von Blitzschlag oder Tiefbauarbeiten.

Bei der Netze BW wird das 20 000 Volt-Mittelspannungsnetz grundsätzlich in Form „offener Ringe“ aufgebaut, so dass im Störungsfall beschädigte Abschnitte – in der Regel zwischen 2 Ortsnetzstationen – „herausgeschaltet“ (von der Versorgung abgeschnitten) werden können. Durch Umschaltungen innerhalb der Ringstruktur können diese betroffenen Stationen wieder ans Netz genommen oder sozusagen „von der anderen Seite“ versorgt werden, bevor eine Reparatur beginnt. Diese sollte dann umgehend erfolgen, damit die Vorteile der Ringstruktur weiterhin gewährleistet sind und das Netz nicht übermäßig belastet wird. Bei Anschlüssen per Sichtleitung funktioniert das natürlich nicht