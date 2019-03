Streit unter Brüdern: Polizei findet stark blutenden Mann

Ein offenbar heftiger Streit unter Brüdern hat am Mittwochabend einen größeren Polizeieinsatz in einem Mehrfamilienhaus im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld ausgelöst.

Nach Angaben der Polizei ging gegen 22 Uhr bei der Einsatzzentrale die Mitteilung ein, dass sich in einer Wohnung eine verletzte Person befindet. Die daraufhin verständigten Streifen der Polizeiinspektion Neu-Ulm fanden einen stark blutenden Mann mit einer Verletzung am Oberkörper vor. Der 37-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Mit in der Wohnung befand sich der 33-jährige Bruder des Verletzten. Nachdem die Beamten ein versuchtes Tötungsdelikt zunächst nicht ausschließen konnten, verständigten sie den Kriminaldauerdienst. Dieser übernahm die ersten Ermittlungen und übergab diese am Morgen der Kriminalpolizei.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde der 33-Jährige vorläufig festgenommen. Nachdem am Donnerstagmorgen weder der Geschädigte noch der Tatverdächtige Angaben gegenüber den Ermittler machten, wurde 33-Jährige wieder entlassen. Die Verletzungen seines Bruders erwiesen sich laut Polizei als nicht lebensbedrohlich, sodass dieser die Klinik vermutlich bald wieder verlassen wird.

Was sich an diesem Abend genau ereignet hat, darüber gab die Polizei noch keine Auskunft. Die Ermittlungen dauern an.