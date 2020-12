Streit unter Bewohnern: Mann wirft mit Weinflasche

In der Obdachlosenunterkunft in der Leibnizstraße in Neu-Ulm sind am Mittwoch mehrere Bewohner handgreiflich geworden. Laut Polizeibericht wurden die Beamten der Neu-Ulmer Polizei um kurz vor 13 Uhr zu einem Streit in die Unterkunft in der Neu-Ulmer Leibnizstraße gerufen. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass wohl ein bereits längerer Streit zwischen drei Bewohnern des Heimes an diesem Mittag eskalierte.

Den ersten Ermittlungen der Polizei nach befand sich zur Tatzeit eine 33-Jährige im Zimmer eines 67-jährigen Bewohners. Daraufhin soll ein 42-jähriger Bewohner auf einmal in das Zimmer gekommen sein und ziellos eine Weinflasche in den Raum geworfen haben.

Hierbei wurde laut Polizei keine der beteiligten Personen getroffen. Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein Handgemenge zwischen den drei Beteiligten, wobei sich einer leicht an den Glasscherben der zerbrochenen Weinflasche an der Hand schnitt. Er musste nicht ärztlich behandelt werden. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Ein Motiv der Tat ist der Polizei bislang nicht bekannt. Es soll in der Vergangenheit jedoch zu mehrfachen Streitigkeiten zwischen den Personen gekommen sein.