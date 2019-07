Streit um Stuhl eskaliert: Mann schlägt mit Stein auf 19-Jährigen ein

Ein Streit um einen Stuhl in einer Asylunterkunft in Senden ist am Sonntagnachmittag eskaliert. Ein 19-Jähriger wurde dabei nach Polizeiangaben leicht verletzt.

Ursache des Streites zwischen den zwei Bewohnern der Gemeinschaftsunterkunft in der Römerstraße war laut Polizei wohl, dass ein 19-Jähriger auf einem Stuhl Platz nahm, den ein 24-Jähriger als den seinigen betrachtete.

Im Verlauf des Streites stieß der 24-Jährige den 19-Jährigen vom Stuhl und schlug mit einem Stein auf ihn ein. Durch den Sicherheitsdienst konnte die Auseinandersetzung beendet werden.

Der 19-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Strafverfahren aufgrund gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.