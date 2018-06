Streit um Parkplatz eskaliert auf brutale Weise

Ein 37-jähriger Mann geriet in Ulm mit zwei weiteren Verkehrsteilnehmern in Streit. Die 37- und 39-Jährigen wollten offensichtlich denselben Parkplatz in Anspruch nehmen, wie ihr Kontrahent.

Es entwickelte sich ein heftiger Streit. Der 37-jährige Aggressor schlug den Mann zu Boden. Sein 39-jähriger Begleiter trat dem am Boden Liegenden dann noch mehrmals mit den Füßen an den Kopf. Dabei erlitt das Opfer schwere Verletzungen.

Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und musste anschließend in eine Klinik eingeliefert werden. Beamte des Polizeireviers Ulm-West nahmen beide Täter fest. Diese müssen sich wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung verantworten.