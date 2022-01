Streit um Impfnachweis in McDonald’s nimmt böses Ende

Es ist ein Vorfall, der bestürzt: Eine McDonald’s-Mitarbeiterin wurde in Vöhringen (Kreis Neu-Ulm) schwer verletzt, weil ein Kunde ungehalten auf die Kontrolle seines Impfnachweises reagiert hat. Er schlug gegen eine Plexiglasscheibe am Tresen, wodurch diese kippte – und die Angestellte zu Fall brachte. Sie kam mit dem Kopf auf der Arbeitsfläche auf. Gibt es weitere Zwischenfälle mit aggressiven Gästen in der Gastronomie im Landkreis Neu-Ulm?

Sie lehnte die weitere Bedienung des Kunden ab

Zunächst zu den Geschehnissen in Vöhringen: Am Dienstagnachmittag wollten zwei Männer in dem Schnellimbiss an der A7 Essen bestellen. Dazu mussten sie Impfnachweise vorzeigen, wie es üblich ist in diesen Zeiten. Eine Angestellte überprüfte die Nachweise, stellte bei einem aber Unregelmäßigkeiten fest. Deshalb lehnte sie die weitere Bedienung des Kunden ab.

Der war darüber so erbost, dass er der Plexiglasscheibe am Tresen einen Schlag versetzte. Durch die Wucht kippte die Scheibe nach hinten und traf eine andere Mitarbeiterin und einen Mitarbeiter. Die Frau stürzte, knallte mit dem Kopf gegen die Arbeitsfläche und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.

Flucht in einem silbernen Skoda

Nach derzeitigem Stand, so die Polizei, hat die Frau glücklicherweise keine dauerhaften gesundheitlichen Einschränkungen zu befürchten. Die Schwere des Vorfalls mildert das nicht.

Der Tatverdächtige und sein Begleiter erkannten offensichtlich, dass sie in Schwierigkeiten stecken: Sie flüchteten in einem silbernen Skoda Octavia mit slowakischem Kennzeichen. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, griff die beiden aber nicht mehr auf. Mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen wollte sich McDonald’s am Mittwoch nicht zur Sache äußern.

„Verbale Streitigkeiten, abfällige Bemerkungen“

Ist der Zwist in Vöhringen ein Einzelfall? Oder treffen Beschäftigte in der Gastronomie öfter auf Gäste, die bei Kontrollen wegen der 2G-Regel ausfällig werden? Dominic Geißler vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West sind in jüngster Zeit keine ähnlichen Fälle bekannt, in denen Kunden von Geschäften oder Gäste in Restaurants handgreiflich wurden, weil sie nicht mit den Corona-Auflagen einverstanden waren.

Ein dickes Fell brauchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eigentlich nur ihren Job machen, bisweilen aber schon: „Verbale Streitigkeiten, abfällige Bemerkungen – dazu kommt es immer wieder in Zusammenhang mit den 2G-Regeln oder der Maskenpflicht“, weiß Geißler.

Die Vorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga im Landkreis Neu-Ulm, Bettina Seidl vom Gasthof Hirsch in Finningen, hat andere Erfahrungen gemacht. Sie hat den Eindruck, dass die Gäste sogar eher positiv auf die 2G-Regel reagieren. „Wir hatten Angst davor, wie das angenommen wird“, berichtet sie. Mittlerweile hat sich die Sorge, dass die Gäste wegbleiben, gelegt. Sie gelangte vielmehr zur Ansicht, dass sich die meisten durch die Kontrollen wohler fühlen – zu wissen, der Mann oder die Frau am Nebentisch ist geimpft oder genesen. Ihr fällt spontan nur ein, dass ein Gast wieder kehrtmachte, weil er offenbar seinen Nachweis vergessen habe. Unstimmigkeiten in Impfnachweisen wie im Vöhringer Fall seien ihr noch nicht untergekommen.