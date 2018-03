Streit um gemeinsame Freundin endet mit Schuss aus Waffe

In einer Ulmer Gaststätte in der Weststadt haben sich am Samstagabend gegen 19 Uhr zwei Männer in die Haare bekommen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Demnach hatten beide Männer in der Gaststätte gemeinsam „außerordentlich reichlich“ dem Alkohol zugesprochen. Im Laufe der Zeit bekamen die beiden 62 und 66 Jahre alten Männer wegen einer gemeinsamen Freundin in Streit. In dessen Verlauf zog der 66-Jährige eine Reizgaswaffe und schoss auf seinen Kontrahenten. Dieser seinerseits nahm eine Bierflasche und warf diese auf den 62-Jährigen.

Flasche verfehlt das eigentliche Ziel

Die Flasche verfehlte aber sein Ziel und traf stattdessen eine 53-Jährige an der Schulter, wo sie abprallte und einen 76-jährigen Unbeteiligten im Gesicht traf.

Andere Gäste überwältigten den Schützen und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 66-Jährige musste wegen seiner Verletzungen im Gesicht in eine Klinik eingeliefert werden, konnte diese aber schon kurze Zeit später wieder verlassen. Die Ermittlungen der Polizei dauern in diesem Fall noch an.

