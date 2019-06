Streit im Straßenverkehr eskaliert gewaltig: Autofahrer sticht Lkw-Fahrer mit Brieföffner in die Brust

Ein Streit im Straßenverkehr ist am Mittwochnachmittag in Neu-Ulm eskaliert. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, stach dabei am Ende ein 65-Jähriger mit einem Brieföffner auf einen 52 Jahre alten Lkw-Fahrer ein.

Dieser musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Beiden waren gegen 17 Uhr auf der B28 von Senden her kommend in Richtung Neu-Ulm unterwegs.

Aus bisher unbekannten Gründen bremste der 65 Jahre alte Pkw-Fahrer den Lkw-Fahrer im Bereich der Abfahrt Neu-Ulm Mitte mehrfach aus.

Autofahrer zeigt Mittelfinger

Als der 65-Jährige nach Angaben der Polizei dann auch noch den ausgestreckten Mittelfinger zeigte, wollte der Lastwagenfahrer den Autofahrer zur Rede stellen.

Hierzu nutzte der 52-Jährige die Phase der roten Ampel an der Einmündung zur B10 und ging zu dem ebenfalls wartenden Pkw-Fahrer.

An dieser Stelle eskalierte dann das Streitgespräch: Der Pkw-Fahrer stach mit einem Brieföffner auf den Lkw-Fahrer ein.

Polizei untersucht, wie es dazu gekommen ist

Der 52-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Stichverletzung im Brustbereich war nicht lebensbedrohlich.

Der Autofahrer wurde vorläufig festgenommen und sein Führerschein sichergestellt.

Welche Umstände zu dem äußerst aggressiven Verhalten führten, müssen laut Polizei noch geklärt werden.