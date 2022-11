Streit eskaliert, zwei Männer prügeln sich in Ulm

Gegen 5 Uhr am Sonntagmorgen sind zwei Männer in einer Lokal in der Ulmer Karlstraße in Streit geraten. Die Auseinandersetzung verlagerte sich nach draußen. Dort wurde es handgreiflich, wie die Polizei mitteilte.

Ein 30-Jähriger nahm eine Glasscherbe und ging damit auf sein Gegenüber los. Ein 22-Jähriger versuchte zu schlichten und wurde durch die Glasscherbe leicht an der Hand verletzt. Beim Eintreffen der Polizei war nur noch der 30-Jährige vor Ort, sein Kontrahent flüchtete. Der 30-Jährige verhielt sich gegenüber der Polizei aggressiv und wollte seine Verletzungen nicht behandeln lassen.

Das Polizeirevier Ulm-Mitte ermittelt zum Vorfall.