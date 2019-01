Streit über Rechnung für eine Stunde mit drei Frauen

Sowohl in einem Saunaclub als auch in einem Bistro in Neu-Ulm kam es am Wochenende zum Streit über die fällige Rechnung.

In einem Etablissement in der Zeppelinstraße in Neu-Ulm kam es zum Streit, als es Zeit war, die Rechnung für den einstündigen Dienst gleich dreier Damen zu begleichen. Als sich hier ein weiterer Gast an der Diskussion beteiligte, wurde dessen Handy zu Boden geworfen und beschädigt.Am frühen Freitagmorgen kam es beim Begleichen der Rechnung in einem Bistro in der Industriestraße zum Streit zwischen einem alkoholisierten Gast und der Servicekraft. Der Streit endete damit, dass der Gast beleidigt und an den Haaren gezogen wurde. Um den genauen Sachverhalt zu klären, bittet die Polizei Neu-Ulm um Mithilfe der eventuell zum Tatzeitpunkt anwesenden Gäste, welche den Vorfall beobachten konnten.