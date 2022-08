Streifzug durch Neu-Ulm mit der Künstlerin Denise Winter

Die Streifzüge des Edwin-Scharff-Museums mit ortsfremden Künstlerinnen und Künstlern wollen zu offener Wahrnehmung und zum Austausch über den Stadtraum und die Kunst im öffentlichen Raum anregen. Am 1. September, 18.30 Uhr, soll ein kostenfreier Spaziergang mit Gedankenaustausch mit der Künstlerin Denise Winter neue Perspektiven und Erfahrungen der vermeintlich vertrauten Stadt Neu-Ulm geben. Dies teilt das Museum mit.

Ein genauer Blick auf die Umgebung, der Umgang mit Sprache und die Einbeziehung des Publikums: Diese Ebenen verbindet Winter in ihrem künstlerischen Werk. Eine besondere Wahrnehmung für Stadträume und deren Details zeichnen die Künstlerin aus. Die 1983 in Berlin geborene und in Köln lebende Künstlerin hat viele Auslandsstipendien, eine Kunst am Bau Arbeit im Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und verschiedene Kunstpreise vorzuweisen.

Die Künstlerin zeichnet ein aufmerksamer Blick für ihre Umgebung und besondere Details aus. Mit dem in den letzten Jahren populär gewordenen Format des künstlerischen Spaziergangs hat sich Winter bisher theoretisch in Seminaren an der Ruhr-Universität und praktisch in Workshops und Ortsbegehungen befasst. Dabei regte sie ihr Publikum an, selbst zeichnerisch oder literarisch zu reagieren. Auch bei ihrem Streifzug durch Neu-Ulm wird die Beteiligung der Teilnehmenden und Lyrik eine Rolle spielen.

Treffpunkt ist im Innenhof des Edwin-Scharff-Museums, die Teilnahme ist kostenlos. Ein weiter künstlerischer Streifzug startet zur Kulturnacht Ulm/Neu-Ulm am 17. September, 18.30 Uhr, mit Christian Hasucha.