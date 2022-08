Straßenlaterne leuchtet am helllichten Tag - Was ist da los?

Massive Preissteigerungen bei Strom und Gas beschäftigen nicht nur Menschen in privaten Haushalten, sondern auch zunehmen die Stadtverwaltungen in der Region. Auch sie wollen und müssen Energie einsparen, laufende Kosten so gering wie nötig halten und gleichzeitig Vorbild für die Bürger sein. So hat etwa jüngst die Stadt Neu-Ulm auf die Preisexplosionen mit einem Maßnahmenprogramm reagiert.

Hallenbad bleibt geschlossen, das Rathaus in der Nacht dunkel

Dieser Maßnahmenplan sieht unter anderem vor, dass der Säulengang am Rathausplatz in der Nacht ab sofort dunkel bleibt. Die Brunnen in der Stadt sollen bereits zum 1. September ausgeschaltet werden, früher als sonst üblich. In einem weiteren Schritt sollen dann auch Räume in städtischen Gebäuden auf maximal 20 Grad beheizt werden dürfen, das Hallenbad bleibt nach den Sommerferien geschlossen - zunächst einmal bis Mitte November.

Drastische Entscheidungen, um den Energieverbrauch einzudämmen, doch laut Neu-Ulmer Oberbürgermeisterin Karin Albsteiger unvermeidbare. Und wie sieht es auf der anderen Seit der Donau aus? Was möchte die Stadt Ulm tun, um den Energieverbrauch herunterzuschrauben?

So manch ein Bürger blickt derzeit aufmerksamer und kritischer auf die Beleuchtungen in der Stadt. So ist einem unserer Leser am Dienstagnachmittag etwa aufgefallen, dass dort doch tatsächlich am helllichten Tage Straßenlampen an einem Fußweg nahe der Böfinger Straße brennen. Ist das die Art und Weise, wie in Ulm Geld eingespart werden soll?

Nahe der Böfinger Straße haben am Dienstagnachmittag Straßenlaternen gebrannt - Geht so nachhaltiges Energiesparen? (Foto: Schneider)

Verschwenderisch sei man hier ganz und gar nicht, erklärt ein Pressesprecher der Stadtwerke Ulm (SWU). „Die Straßenbeleuchtung wird gelegentlich durch unsere Netzleitstelle im Zuge von Wartungsarbeiten in verschiedenen Straßenabschnitten angeschaltet“, erklärt Sebastian Koch. Solche Wartungsarbeiten seien Routine und fänden das ganze Jahr über im gesamten Stadtgebiet statt. „So stellen wir sicher, dass die Straßenbeleuchtung allzeit funktioniert und defekte Lampen schnellstmöglich repariert werden“, so der Pressesprecher.

Verwaltungsstab am Thema dran

Auch die Stadtverwaltung Ulm will sich jetzt zeitnah dem Thema Energieeinsparung widmen. Aktuell sind noch keine konkreten Maßnahmen vorgesehen, der Verwaltungsstab „Gasmangellage“ jedoch prüfe aktuell, wie in den städtischen Liegenschaften Energie eingespart werden kann. Das betrifft dann also die Ulmer Sporthallen, Bäder, Schulen, Verwaltungsgebäude und auch Kultureinrichtungen.

Wird das Münster in diesem Winter auch so schön beleuchtet sein? Aktuell arbeitet die Stadt Ulm noch an einem Maßnahmenplan zur Energieeinsparung. (Foto: Alexander Kaya)

Einfach seien die anstehenden Entscheidungen jedoch nicht, weshalb der Verwaltungsstab aktuell noch genau die Vor- und Nachteile abwägen möchte. Der Verwaltungsstab wird dem Gemeinderat hierfür ein Maßnahmenpaket vorschlagen, dann soll es eine Entscheidung dazu geben. Laut Stadt Ulm soll bis Mitte September konkrete Maßnahmen feststehen.