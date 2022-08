Straßenbahnen im neuen UKU-Design

Das Universitätsklinikum Ulm (UKU) feiert in diesem Jahr 40-jähriges Bestehen. Anlässlich des Jubiläums wurde das Design der UKU-Straßenbahnen neugestaltet. Die Außenwände der Wagen sind mit großen bunten Herzen bedruckt, die die Aufgaben der Universitätsmedizin in den Fokus rücken – heilen, forschen und pflegen. Im Jubiläums-Design sind die beiden hochmodernen Bahnen vom Typ „Avenio“ sowohl auf Linie 1 als auch auf Linie 2 in Ulm unterwegs. Das berichtet das Klinikum in einem Schreiben.