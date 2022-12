Straftäter muss Kosten für aufgebrochene Haustür bezahlen

Mit einer Ramme öffnet die Polizei bei einer Durchsuchung in Neu-Ulm die Tür. Der Bewohner will die Kosten nicht tragen, klagt – und kommt nicht zum Prozess.

1439,03 Euro – genau so viel muss ein Mann aus Ulm an die Polizei zurückzahlen, dafür, dass diese bei ihm die Wohnungstür aufgebrochen hatte. Diese Entscheidung fällte jetzt das zuständige Verwaltungsgericht in Augsburg, wo der Ulmer gegen einen entsprechenden Kostenbescheid geklagt hatte. Der Verhandlung blieb er allerdings fern, über den Kläger selbst ist manches unbekannt.

Rückblende: Ein Sommertag im Jahr 2018. Frühmorgens um 6 Uhr kracht es an der Tür des Mannes, der damals in Neu-Ulm lebte. Mit einer Ramme brechen Polizisten die Türe zur Wohnung auf, um diese zu durchsuchen. Grundlage dafür: ein Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Memmingen wegen des Verdachts auf Drogenbesitz. Zwar wird der Mann an diesem Morgen nicht zu Hause angetroffen, in der Wohnung finden sich aber 35 Gramm Marihuana und 3,5 Gramm Kokain.

Ein Jahr später verurteilte das Amtsgericht Neu-Ulm den Mann wegen unerlaubten Drogenbesitzes zu einer Geldstrafe. Dabei wurde auch vereinbart, dass die Vermieterin der Wohnung das Geld für die Reparatur aus der Mietkaution entnehmen sollte. Nur stellte sich heraus, dass dieses Konto bereits für andere Reparaturen leer geräumt worden war. Also wandte sich die Frau mit ihrer Rechnung über 1439,03 Euro an den Verursacher des Schadens, die Neu-Ulmer Polizei. Diese zahlte den Betrag auch, forderte das Geld aber vom rechtskräftig verurteilten Mann zurück. Der Ulmer, der nun vor dem Verwaltungsgericht Augsburg klagte, soll etwa 30 Jahre alt sein. Genaueres ist über ihn nicht bekannt.

Gegen den entsprechenden Kostenbescheid wehrte sich der Mann jetzt per Klage vor dem Verwaltungsgericht. Vor allem, so Vorsitzender Richter Alex Glaser, habe der Kläger angeführt, das Aufbrechen der Türe sei nicht verhältnismäßig gewesen – man hätte die Türe auch öffnen können, ohne sie komplett zu beschädigen. Dem hatte die Polizei entgegengehalten, dass man von Anfang an auf einen derartigen Überraschungseffekt gesetzt habe. Erfahrungsgemäß würden Drogen oft derart in der Toilette deponiert, dass sie in Sekundenschnelle heruntergespült werden könnten.

Das sah auch das Verwaltungsgericht so, das keinen Zweifel an der Verhältnismäßigkeit der polizeilichen Maßnahme hatte. Nachdem der Kläger seine Argumente weder persönlich noch über einen Verteidiger vor Gericht vorgebracht hatte, wurde dem Antrag der Polizei auf Klageabweisung stattgegeben. Das bedeutet, dass der 30-Jährige zum einen die 1439,03 Euro für die kaputte Wohnungstüre an die Polizei zu erstatten hat und auch für die Gerichtskosten aufkommen muss.