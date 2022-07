Strado Compagnia Danza spielt Romeo und Julia

Die Strado Compagnia Danza kommt mit ihrer Shakespeare-Performance ins Ulmer Stadthaus. Nach der coronabedingten Absage der Premiere Ende Dezember 2021 wurde der Tanzabend im Rahmen des Ulm Moves!-Tanzfestivals im Juni erstmalig in Ulm aufgeführt und kann nun an weiteren acht Abenden im Stadthaus erlebt werden. „Romeo und Julia ...und wenn sie nicht gestorben sind“ feiert am Sonntag, 31. Juli, ab 20 Uhr im Stadthaus Premiere. Weitere Vorstellungen sind von Montag bis Sonntag, 1. bis 7. August, jeweils um 20 Uhr. Zusätzlich gibt es vom 31. Juli bis 7. August täglich Parcours durch die Innenstadt. Beginn um 18 Uhr am Judenhof. Der Weg führt vom Judenhof über den Hans-und-Sophie-Scholl-Platz zum Münsterplatz.

Die tragische Geschichte der jungen Liebenden Romeo und Julia ist hinreichend bekannt. Shakespeare ließ sie verfeindeten Familien entstammen – eine Konstellation, die ihre Liebe unmöglich macht und letztlich zum Freitod der Protagonisten führt. Oft wurde der Stoff verarbeitet, musikalisch, literarisch, in Filmen, heißt es in der Pressemitteilung. Die Strado Compagnia Danza lässt die Geschichte aber nicht in der bekannten Tragödie enden, sondern überlegt, was wohl passiert wäre, wenn Julietta und Romeo ihre Liebe hätten leben können. Szenen einer Ehe? Die Performance schaut laut Ankündigung mit viel Augenzwinkern auf die Familien der Zwei, begleitet sie in ihren Gewissenskonflikten und reist mit ihnen in ein anderes, offenes Land. Und selbstverständlich gibt es weitere Intrigen. Durch den Abend führt der Dichter persönlich.

Exklusiv wird allen Stadthaus-Vorstellungen ein kostenloser Tanz-Parcours in der Ulmer Innenstadt vorangestellt, der vom Judenhof über den Hans-und-Sophie-Scholl-Platz zum Münsterplatz führt und in drei je sechsminütigen, getanzten Bildern Vermutungen, Fragestellungen, vielleicht auch Antworten, auf jeden Fall aber Impulse gibt, um die unglaubliche Geschichte dieser zwei Weltliteratur-Liebenden den Zuschauern näher zu bringen. Dieser Parcours führt als Intro zum Tanzabend im Stadthaus.