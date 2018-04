Straßenbahn verletzt Fußgänger

Bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn ist am Mittwochmorgen in Ulm ein Fußgänger verletzt worden. Das teilte die Polizei am Mittwochmittag mit.

Demnach war ein 76-Jähriger kurz vor 8 Uhr zu Fuß in einer größeren Personengruppe unterwegs. An der Haltestelle am Bahnhof in der Friedrich-Ebert-Straße überquerte er vor einer Straßenbahn die Gleise. Zeitgleich fuhr die Straßenbahn an. Dies bemerkte der Mann nicht. Die anderen Fußgänger blieben stehen.

Der Fahrer der Bahn erkannte die Gefahr und bremste. Trotzdem prallte der Fußgänger gegen das Fahrzeug. Er stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen transportierte ihn in eine Klinik. Die Polizei kam und nahm den Unfall auf. Die Fahrgäste blieben unverletzt.