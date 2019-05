Straßenbahn schleudert Auto gegen Hauswand – Fahrerin schwer verletzt

Bei einem Straßenbahn-Unfall am Donnerstagnachmittag in Ulm gegen 16.10 Uhr ist eine 79 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau mit ihrem Auto vom Ulmer Theater her kommend auf der Olgastraße in Richtung Justizgebäude unterwegs und wollte verbotenerweise nach links in die Syrlinstraße abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß mit der Straßenbahn der Linie 1, die in die gleiche Richtung unterwegs war.

In der Ulmer Olgastraße ist ein Auto mit einer Straßenbahn der Linie 1 zusammengestoßen. (Foto: Regio TV)

Das Auto wurde einmal um die Tram herumgeschleudert, krachte mit dem Heck gegen eine Hauswand und kam auf dem Bürgersteig zum Stehen. Die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer der Straßenbahn wurde leicht verletzt. Die Insassen der Tram blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich. Die Straßenbahn ist offenbar noch fahrbereit.

Die Olgastraße war während der Rettungsmaßnahmen gesperrt, ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr.

Weitere Informationen folgen.