Straßen wegen Belagsarbeiten in Ulm gesperrt

In Ulm beziehungsweise in Ulmer Stadtteilen finden in den kommenden Tagen diverse Belagsarbeiten statt. So zum Beispiel in Wiblingen und in Eggingen. Im Zuge dessen kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Ein Überblick:

Wiblinger Ring/Wiblingen

Von Montag, 28. Oktober, bis Sonntag, 3. November, finden im Wiblinger Ring – zwischen Kreisverkehr Gögglinger Straße und Wasserburger Straße – Straßenbelagsarbeiten statt. Die Verkehrsführung erfolgt nach Angaben der Ulmer Stadtverwaltung mit halbseitiger Fahrbahnsperrung und Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung Kemptener Straße.

Am Sonntag, 3. November, wird der abschließende Deckschichtbelag eingebaut. Der Einbau erfolgt zwischen 7 und 16 Uhr unter Vollsperrung der Fahrbahn.

Für die betroffenen Bushaltestellen im Baustellenbereich werden während der Bauarbeiten Ersatzhaltestellen hergestellt.

Ringinger Straße/Eggingen

Von Montag, 28. Oktober, bis Donnerstag, 31. Oktober, finden in der Ringinger Straße in Eggingen Straßenbelagsarbeiten statt. Die Verkehrsführung erfolgt laut Stadtverwaltung mit einer Baustellensignalanlage.