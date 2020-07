Stimmung bei den hiesigen Firmen miserabel wie selten

„Die Corona-Pandemie trifft die regionale Wirtschaft hart und in ihrer ganzen Breite“, so die Ulmer IHK am Montag. Und weiter: Das Tal sei noch lange nicht durchschritten. Basis dieser Feststellung: der neue IHK-Konjunkturklimaindex.

„Tiefe Spuren“

Die Verunsicherung über die weitere Entwicklung sei groß und mit einer schnellen Rückkehr zur Normalität würden nur wenige Unternehmen rechnen. Die Stimmung in den Unternehmen der IHK-Region Ulm (Kreis Biberach, Alb-Donau, Stadt Ulm) sei von der Krise „schwer gezeichnet“. Trotz Unterstützungsmaßnahmen und Lockerungen von Beschränkungen hinterlässt die Pandemie tiefe Spuren. Der IHK-Konjunkturklimaindex sei um 34 Punkte auf nunmehr 85 Zähler eingebrochen.

„Der Absturz ähnelt in Verlauf und Fallhöhe der Finanzmarktkrise 2009. Allerdings sind durch Corona wesentlich mehr Branchen von den negativen Folgen betroffen. Hinzu kommt, dass die Auswirkungen in ihrem ganzen Ausmaß derzeit noch nicht vollständig abschätzbar sind. Die stabilen Infektionszahlen sollten uns dennoch Anlass zu positivem Denken geben“, so IHK-Präsident Jan Stefan Roell zur aktuellen Konjunkturumfrage.

„Zum Teil dramatisch“

Rund 60 Prozent der regionalen Unternehmen würden angeben, Umsatzrückgänge zu verzeichnen. Das Ausmaß des Umsatzverlustes sei „zum Teil dramatisch“. Denn noch immer gebe es Betriebe, die gar nicht oder nur sehr eingeschränkt ihrer Geschäftstätigkeit nachgehen können. Auf der anderen Seite gibt es auch eine kleinere Zahl Unternehmen (15 Prozent), die derzeit ein Umsatzplus verbuchen können.

Insgesamt verschlechtere sich aber auch die Ertragslage der regionalen Betriebe deutlich. Zudem würden nun mehr als drei Viertel einen allenfalls befriedigenden oder sogar schlechten Geschäftsverlauf melden. Zu Jahresbeginn hatte noch mehr als jedes zweite Unternehmen von einer guten Geschäftslage berichtet.

Der „Blick nach vorne“ bleibt wegen der hohen Unsicherheiten „skeptisch“, so die IHK. Die Unternehmen befürchteten Nachfrageausfälle aus dem Ausland. Zudem werde in einer weiteren Abschwächung der Binnennachfrage – über einen langen Zeitraum Konjunkturstütze Nummer 1 – ein großes Risiko gesehen.

Schnelle Rückkehr? Eher nicht

Mit einer schnellen Rückkehr zum Vorkrisenniveau werde daher nicht gerechnet. Insgesamt gingen acht von zehn Unternehmen davon aus, dass sich die Geschäftsentwicklung in den kommenden Monaten auf dem derzeit abgeschwächten Niveau fortsetzen oder sogar noch einmal verschlechtern wird.

Die Auswirkungen der Krise bekomme auch der regionale Arbeitsmarkt zu spüren. Im Juni waren in der IHK-Region Ulm über 3500 Menschen mehr arbeitslos als vor einem Jahr. Ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau stieg somit auch die Arbeitslosenquote sprunghaft auf 3,4 Prozent an. Zudem griffen viele Unternehmen auf die Kurzarbeit zurück, um Personal langfristig zu halten und Entlassungen zu vermeiden.

Entlassungen wahrscheinlich

Letztlich planen auch drei von fünf Unternehmen, in den kommenden Monaten an ihrem Personalbestand festzuhalten. Etwa ein Drittel geht jedoch davon aus, die Zahl der Beschäftigten an die geringere „Kapazitätsauslastung“ anpassen zu müssen.

Die Investitionsbereitschaft leidet angesichts der Unsicherheitsfaktoren „ebenfalls spürbar“. Geplante Investitionen werden vielfach zurückgestellt. Knapp die Hälfte der Unternehmen beabsichtigt, künftig weniger oder keine Investitionen zu tätigen. Nur jede zehnte Firma plant höhere Investitionsausgaben. Dabei würden vor allem Investitionen in die Digitalisierung an Bedeutung gewinnen.

Appell vom Hauptgeschäftsführer

„Durch die Corona-Krise sind viele Unternehmen völlig unverschuldet in Schwierigkeiten geraten. Deshalb ist es richtig, diesen Betrieben nun mit branchenübergreifenden und liquiditätsstärkenden Hilfen unter die Arme zu greifen. Das Konjunkturprogramm der Bundesregierung setzt daher an vielen Stellen richtig an. Wichtig ist aber, dass diese Hilfen auch wirklich schnell und unbürokratisch ankommen. Daher standen und stehen wir als IHK gerne als Partner bei der Umsetzung zur Verfügung“, sagt Max-Martin W. Deinhard, Hauptgeschäftsführer der IHK Ulm. Darüber hinaus müsse gerade auch im industriellen Mittelstand das betriebliche Eigenkapital gestärkt werden.

Industrie: Aufträge brechen weg

Die exportorientierte Industrie leide unter unterbrochenen Liefer- und Wertschöpfungsketten sowie einer insgesamt geschwächten Weltwirtschaft. Auf nahezu allen Märkten haben sich die Absatzmöglichkeiten deutlich verschlechtert. Hinzu kommen sinkende Umsätze im Inland. Beides macht sich auch in einer geringeren Kapazitätsauslastung bemerkbar. Als Folge verschlechtere sich der Lageindikator um ganze 47 Punkte. Fast jedem dritten Industrieunternehmen gehe es schlecht. Und da die Auftragseingänge aus dem In- und Ausland weiter rückläufig sind, fielen auch die Geschäftserwartungen verhalten aus. Investitions- und Personalpläne würden entsprechend zurückgefahren.

Ein Blick auf die einzelnen Industriesegmente zeige kein einheitliches Bild. Während Investitions- und Vorleistungsgüterproduzenten deutliche Einbußen hinnehmen müssen, stehe die Konsumgüterindustrie ordentlich da. Dabei gehen die verschiedenen Industriebereiche nicht davon aus, dass sich an diesem Bild in den kommenden Monaten etwas ändern wird.

Handel schwer getroffen

Die über Wochen anhaltenden Schließungen haben großen Teilen des Einzelhandels stark zugesetzt. Zudem bleiben die Frequenzzahlen auch nach dem Re-Start vielerorts deutlich hinter denen der Vor-Coronazeit zurück. Vor allem Anbieter von Saisonware, wie Modebekleidung, spürten dies auch in markanten Umsatzrückgängen. Gut durch die Krise seien bisher vor allem Lebensmittelhändler gekommen. Insgesamt bleibe der Einzelhandel aber auch für die kommenden Monate skeptisch.

Nicht viel besser ergehe es dem Großhandel. Zwar war dieser nicht direkt von Schließungen betroffen, indirekt durch seine Kunden aber sehr wohl. In der Folge kam es zu Auftragsstornierungen und sinkenden Umsätzen. Die Geschäftslage habe sich merklich eingetrübt. Ging es zu Jahresbeginn lediglich vier Prozent der Großhändler schlecht, so ist es nun mehr als jeder Vierte. Besonders betroffen sei der konsumnahe Großhandel. Aber auch die Lageurteile der produktionsverbindenden Großhändler lägen „markant unter den Werten zu Jahresbeginn“. Für die kommenden Monate fallen Erwartungen und Pläne insgesamt vorsichtig aus.

Dienstleistungsbranche teils lahmgelegt

Schwierig gestalte sich die Situation auch bei den Dienstleistern. Branchen wie dem Hotel- und Gaststättengewerbe, dem Messe- und Veranstaltungswesen oder vielen personenbezogenen Diensten, die ihr wirtschaftlichen Aktivitäten im Zuge der Corona-Pandemie überwiegend einstellen mussten, geht es besonders schlecht. Das Verkehrsgewerbe und die unternehmensnahen Dienstleister seien zwar besser dran, bleiben aufgrund der insgesamt schwächeren Wirtschaftsaktivität aber weit unter dem Niveau vom Jahresauftakt zurück.

Die derzeitige Tendenz beim Auftragsvolumen zeige für die Dienstleistungsbranche zudem nach unten. Auf die kommenden Monate blicken die Serviceunternehmen daher mit Sorge. Vier von zehn Betrieben rechnen mit einer weiteren Eintrübung der Geschäfte. Investitions- und Beschäftigungspläne werden zurückgestellt oder ganz gestrichen.