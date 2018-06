Stich und Navratilova könnten in Ulm aufschlagen

Eines der größten Sportereignisse der Region seit Jahren wirft seine Schatten voraus: Möglicherweise werden die Legenden Martina Navratilova (61 Jahre) und Michael Stich (49) bei der Tennis Weltmeisterschaft der Senioren in Ulm/Neu-Ulm im August aufschlagen.

Die Organisatoren der „Tennis Seniors World Championships“, die von 12. bis 25. August auf den Anlagen der Vereine TSV Pfuhl, NTK Blau-Weiss Neu-Ulm sowie des SSV Ulm und TK Ulm stattfinden, bestätigten, dass eine entsprechende Anfrage vor liege. Jedoch seien die Zusagen von Martina Navratilova und Michael Stich leider „noch nicht fix bestätigt“. Stich prägte die beste Zeit des deutschen Tennis. Seine Duelle mit Boris Becker faszinierten Millionen. Navratilova ist neunfache Wimbledon-Siegerin. Mehr als 30 Nationen haben ihre Teilnahme für die Tennis-Weltmeisterschaften zugesagt. Bei dem Turnier gehen 53 Teams bei den Damen und 72 Teams bei den Herren an den Start. Insgesamt treffen sich in der ersten Woche 125 Turnier-Teams bei etwa 290 Spielbegegnungen, verteilt auf drei Altersklassen. Die besten Damen und Herren der Welt, in den Altersklassen 50+, 55+ und 60+, werden an den Start gehen. In der ersten Woche werden die Team-Weltmeisterschaften ausgespielt, in der zweiten Woche geht es um die Gold-Medaillen in Einzel, Doppel und Mixed. Die verschiedenen Länder treten in 125 Teams gegeneinander an.

Obwohl die Meldefrist offiziell bereits abgelaufen ist, haben die Organisatoren für Stars wie Navratilova oder Stich Wild-Cards reserviert. Sicher ist, dass Weltmeister Ali Windisch und Kathaleen Boresch (Ulm) an den Start gehen, so wie die Weltmeisterin Helga Nauk. Mit oder ohne Weltstars ist das Turnier für den Deutschen Tennis (DTB) Bund eine wichtige Veranstaltung: „Nach den Erfolgen von Alexander Zverev und Angelique Kerber hat der Tennissport in Deutschland endlich wieder mehr mediale Aufmerksamkeit und damit das Potenzial, wieder eine der deutschen Sportarten für Jung und Alt zu werden. Die Austragung der Tennis Seniors WM 2018 unterstützt uns auf diesem Weg“, betont Ulrich Klaus, Präsident des DTB in einer Pressemitteilung. Zuschauer können sich den sportlichen Höhepunkt im übrigen bei freiem Eintritt anschauen. (heo)