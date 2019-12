Steuereinnehmen fehlen: Hier setzt Neu-Ulm jetzt setzt den Rotstift an

Der Glacis-Park, findet Mareike Kuch, ist das grüne Wohnzimmer der Stadt Neu-Ulm. Und viele Bürger dürften der Abteilungsleiterin im Rathaus zustimmen: Dort, an den Resten der Bundesfestung, lässt es sich prächtig entspannen, am besten im Sommer, bei einem kühlen Getränk und einem kostenlosen Konzert auf der Veranstaltungsbühne.

Diese Konstellation wird es im kommenden Jahr seltener geben: Der Kommune fehlen Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 20 Millionen Euro – und die Einsparungen treffen auch das städtische Kulturprogramm.

Kuch, seit 18 Jahren für dessen Organisation zuständig, muss an einigen Stellen den Rotstift ansetzen. Auch wenn ihr dabei, wie sie sagt, „das Herz blutet“. Jedes Jahr strömen – je nach Wetter – bis zu 15.000 Menschen zu den Gratis-Veranstaltungen.

Nur 154.000 Euro stehen für für öffentliche Konzerte zur Verfügung

Vergangene Woche hatte der Stadtratsausschuss für Bildung, Familie und Kultur über den Kulturetat 2020 beraten. Nur 154.000 Euro hatte das Gremium der Verwaltung für öffentliche Konzertveranstaltungen zugebilligt. Ein Betrag, der vor allem im Vergleich zu 2019, als Extra-Mittel fürs Stadtjubiläum ins Kulturprogramm flossen, Einsparungen nötig macht.

Das Prestigeprojekt „Kultur auf der Straße“ soll nach dem Willen von Kuch und Fachbereichsleiter Ralph Seiffert nicht angetastet werden, das Festival mit internationalen Straßenkünstlern im August soll auch 2020 wieder zwei Tage dauern.

Deutlich spürbar dürfte die Kürzung aber im Glacis werden – ausgerechnet im 40. Jahr des Bestehens der dortigen Konzertreihe in den Sommermonaten. Kuch prüft schon verschiedene Variante.

Die Idee, die Saison der jeweils um 11 Uhr vor 200 bis 500 Zuhörern stattfindenden Sonntagskonzerte mit Musikvereinen aus Stadt und Region später beginnen zu lassen, hat sie nach eigenen Aussagen wieder verworfen. „Viele Vereine sind schon auf ihre Termine geeicht“, sagt Kuch.

Relativ klar ist aber schon jetzt: Es wird in den Sommermonaten nicht mehr jeden Sonntag auf der Veranstaltungsbühne musiziert. Wobei die Einsparpotenziale nicht groß sind: Die heimischen Vereine spielen umsonst, Ausgaben können nur bei Technik oder bei externen Gästen vermieden werden.

Es wird nicht mehr sieben oder acht Konzerte geben, sondern vielleicht fünf. Mareike Kuch

Entsprechend werden die Einschnitte bei den prominenter besetzten (und oft von einigen hundert Menschen besuchten) Konzerten an Mittwochabenden werden: Die Ulmer Philharmoniker, das Heeresmusikkorps (in der Egerländer Besetzung) und die Stadtkapelle Ulm werden wohl sicher auftreten, dazu aber nur noch eine Big Band. „Es wird nicht mehr sieben oder acht Konzerte geben, sondern vielleicht fünf.“

An Abenden mit wichtigen Spielen der Fußball-EM auf Programm verzichten

Die Rock- und Jazzveranstaltungen an Freitagabenden, bei denen die Stadt eher symbolische Gagen zahlt, werden wohl ebenfalls weniger. Kuch erwägt, an Abenden mit wichtigen Spielen der Fußball-EM auf ein Programm zu verzichten – und die Saison schon vor Ende August enden zu lassen.

Ein Modell, mit dem sie leben könnte: Dass das Ulmer Roxy mit seinem Kulturbiergarten nun ebenfalls ein kostenloses Sommerabendprogramm bietet, habe man bei den Besucherzahlen 2019 gespürt, sagt die Neu-Ulmer Organisatorin.

Wir wollen nichts einstampfen, aber wir müssen etwas eindampfen Mareike Kuch

Die 41-jährige Kuch legt Wert darauf, dass in der Verwaltung niemand eingeführte Veranstaltungsreihen abwickeln wolle: „Wir wollen nichts einstampfen, aber wir müssen etwas eindampfen“, lautet ihr Credo für das kommende Jahr.

Das heißt auch, dass kleinere Reihen wie die Jazzmatineen auf der Caponniere mit fünf Terminen im Jahr und die „Kultur im Museumshof“ mit vier bis fünf Veranstaltungen. „Wenn wir da etwas weglassen, würde sich der Aufwand nicht mehr lohnen.“

Um so viel Freiluft-Kultur wie möglich bieten zu können, ist Kuch auf Sponsorensuche. Das gilt für eine Großveranstaltung wie „Kultur auf der Straße“ ebenso wie für die kleine, bei Bücherfreunden aber beliebte „Literatur unter Bäumen“, die laut Kuch in den vergangenen Jahren an lauen Sommerabenden jeweils bis zu 100 Menschen anzog.

Die vom Literatursalon Donau mitorganisierte Reihe steht noch auf der Kippe, ohne Geld von außen könnte es eng werden. Die Suche sei nicht einfach, gibt Kuch zu, aber die Abteilungsleiterin ist optimistisch, dass zumindest drei Termine möglich sein könnten: „Wenn man so zarte Pflänzchen herausreißt, wachsen sie nicht mehr an.“